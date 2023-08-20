Futbol: Trendyol 1. Lig – Son Dakika

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Fatih Tokail, Egemen Savran, Hasan Erdoğan
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Domgjonas), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Tabla), Gakpa (Dk. 65 Lima), Kerim Frei, Mehmet Uysal (Dk. 46 Diallo)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı, Erkam Develi, Melih İnan (Dk.81 Mayi), Mara (Dk. 65 Ariyibi), Bardhi (Dk. 81 Caner Aktaş), Koray Kılınç (Dk. 29 Innocent)
Sarı kart: Dk. 57 Kaan Kanak (Manisa FK), Dk. 83 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz beraber kaldı.
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