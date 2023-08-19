Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının hakem yönetimini eleştirdi

“Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor”

“Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata”

“Benim ifadelerimde cezayı gerektirecek bir şey yok”

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir de neredeyse bu maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciasını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Lütfen Türk futbolunun selameti için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilmeyen penaltıları dile getirin. Başka türlü bu işle başa çıkmak mümkün değil” dedi.

Galatasaray, Süper Lig’in 2’nci haftasında Trabzonspor’u sahasında 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan’ın yönetimini eleştiren Özbek, “73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir de neredeyse bu maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciasını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Lütfen Türk futbolunun selameti için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilmeyen penaltıları dile getirin. Başka türlü bu işle başa çıkmak mümkün değil. Trezeguet, Sacha’ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR farkında. Denswil, Mertens’e tekme atıyor, çorabı yırtıldı. Çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, lehimize faul veriyor. ya arkadaş avantaj oynatmak diye bir şey var. 21 tane faul yapmışız. 7 tane karşı tarafa çalmış. Muslera, kendi ceza sahası içerisinde hakemin yanına geliyor, sarı kart veriyor. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz. Güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü zorluğa ve maliyete katlanıyoruz. Futbolun güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor. İnce ince Galatasaray’ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Her şeye rağmen ne yaparlarsa yapsınlar, hedefimiz belli. Galatasaray’ı hedefinden kimse çeviremez. Buradaki oyunu sizler de izlediniz. Hakemleri de yeneceksin diye bir laf var ya, o seviyeye geldik. Buradan TFF’ye sesleniyorum. Açın maçı defalarca izleyin. Bu sistemle, bu şekilde memnunsanız kalkın yorumunuzu yapın. Trabzonspor bizim kardeş kulüplerimizden bir tanesi. Ertuğrul başkanla görüştük, konuştuk, başarılar diledik ve maça çıktık” diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemlerinin ikinci yarıya geç çıkmalarına değinen Özbek, “50 seneden beri ilk defa gördüm ki, sahada iki takım hazır ve 5 dakika boyunca hakemi bekledi. Ne oldu o arada. Niye bu kadar geç kaldınız? Böyle bir sahneyi hiç gördünüz mü?” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR ALEYHİNE YAPILDIYSA O DA BÜYÜK BİR HATA”

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın Trezeguet’nin sakatlandığı pozisyonda sarı kart bile çıkmamasını örnek göstererek hakemle ilgili yorumlarının hatırlatılması üzerine ise Özbek şöyle konuştu:

“Ben Galatasaray başkanı olarak bana ait yorumları yaparım. Bir dahaki konuşmamda o hareketleri de izlerim. Biz lehimize olanı çal, aleyhimize olanı çalma demiyoruz. Çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata. Bu da hakemin iyi maç yönetmediğinin delilidir.”

“BENİM İFADELERİMDE CEZAYI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOK”

“Benim ifadelerimde cezayı gerektirecek bir şey yok” diyen Özbek, “Ali Bey ve Ahmet Bey ile belli toplantılar nezdinde Kulüpler Birliği’nde görüşüyoruz. Konuşurken dikkatli olmamızda fayda var. Biz Türk futbolunu temsil ediyoruz. Burada hepimizin çok dikkatli olmasının gereği var. Bu arada federasyon da en az bizim kadar dikkatli olmalı. Bugün yabancı hakem söz konusu değil. Ligin daha 2’nci haftası. Eğer benim söylediklerim varsa bir ceza yönetmeliğiniz vardır, bunu görelim. Eğer biz haksızsak çıkın söyleyin. Ceza gerekiyorsa da ceza verin. Sadece kulübün hakkını savunmak için bu konuşmayı yaptım. Federasyon bu yüzden bana ceza vermeye kalkarsa kendi tercihi” diyerek sözlerini noktaladı.