Galatasaray Kulübü, Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:45

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı. Merhumun ailesine ve Türk spor camiasına başsağlığı diledi.

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Kaynak: AA



