Galatasaray, Molde maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Son Güncelleme: 21.08.2023 22:35

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik organizasyonlarla tamamlandı. Galatasaray, yarın sabah Norveç’e gidecek ve TSİ 20.30’da Molde Stadı’nda gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç ekibi Molde ile deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah saatlerinde Norveç’e gidecek ve TSİ 20.30’da Molde Stadı’nda gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA



