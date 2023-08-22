Galatasaray, Molde maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın yapılacağı Molde Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başladı. Pas organizasyonuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Molde müsabakasının taktik provası yapıldı.
Antrenmanı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ile bazı yöneticiler de izledi.
Hazırlıklarını tamamlayarak kampa giren sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 22.00’de Molde ile karşılaşacak.
Midtsjö’nün talihsizliği
Antrenman öncesinde dinamik ısınma sırasında Fredrik Midtsjö’nün yüzüne top geldi.
Abdülkerim Bardakcı’nın vurduğu top, Dries Mertens ile sohbet eden Norveçli futbolcunun yüzüne geldi. Abdülkerim, canı yanan takım arkadaşına önce uzaktan özür diledi, sonra da yanına giderek sarıldı.
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