Galatasaray, Molde maçı için kadrosunu UEFA’ya bildirdi

Süper Lig devi Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

KEREM DEMİRBAY VE ZAHA LİSTEDE

Sarı kırmızlı takım, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA’ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay ve Zaha’yı ekledi.

TETE VE ZIYECH YOK

Galatasaray’da yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.

Kadroda yer alan isimler şu şekilde;

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjø, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Cédric Bakambu.