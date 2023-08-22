Galatasaray, Molde maçı için Norveç’e hareket etti

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:53
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Molde ile yapacağı maç için Norveç’e hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden kalkan özel uçakla Molde kentine gitti. Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Molde ile yapacağı maç için Norveç’e hareket etti.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden kalkan özel uçakla Molde kentine gitti.
Futbolculardan bir kısmı havalimanına bireysel araçlarıyla gelirken, bazıları da takım otobüsünü kullandı. Havalimanında teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.
Kaynak: AA
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