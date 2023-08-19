Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca ile sözleşme yeniledi

Son Güncelleme: 19.08.2023 17:25
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki uzun forvetle 2024-2025 sezonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Sadık Emir Kabaca, sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda transfer olmuştu.
Kaynak: AA
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