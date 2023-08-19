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Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca ile sözleşme yeniledi

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Ağustos 19, 2023 14:30
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Son Güncelleme: 19.08.2023 17:25

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki uzun forvetle 2024-2025 sezonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Sadık Emir Kabaca, sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda transfer olmuştu.

Kaynak: AA
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