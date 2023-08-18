Galatasaray, Nicolo Zaniolo’yu Aston Villa’ya kiraladı

Galatasaray Kulübü, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo’nun İngiltere’nin Aston Villa takımına kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo’nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Buna göre Aston Villa’nın, 5 milyon avro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

Zaniolo’nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin avro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin avro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray’ın satış bedeli karının yüzde 10’unu elde edeceği duyuruldu.