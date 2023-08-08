Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yla kozlarını paylaşacak. Başkent Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda yapılacak maç, TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

EKSİKLER

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

TORREIRA RAHATSIZ

Galatasaray’da Lucas Torreira’nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.

İlk 11’ler;

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.