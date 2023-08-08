UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yla kozlarını paylaşıyor. Başkent Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda oynanan maç, TSİ 22.00’de başladı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetiyor.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’ı öne geçiren golü kaydetti. Barış Alper Yılmaz’ın iyi getirdiği topta, ceza sahasında doğru konumlanan Kerem köşeye yumuşak bir vuruşla skoru yaptı.
Ön alanda baskı yapan Barış Alper topu kazanarak ceza sahası içine girdi. Barış Alper’in pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.
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Galatasaray, Olimpija Ljubljana karşısında öne geçti
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