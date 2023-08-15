Galatasaray – Olimpija Ljubljana Maçı Hakem ve Kadroları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray ile Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımı arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Karamatic, Nukic, Ratnik, Muhamedbegovic, Seslar, Posavec, Doffo, Pedro