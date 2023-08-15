Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için 5 değişiklik yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımını konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki Mondihome Kayserispor maçına göre ilk 11’de 5 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmada deplasmanda 3-0 mağlup ettiği rakibini RAMS Park’ta ağırladı. Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’iyle çıktı.

“Cimbom”un yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş ile Cedrik Bakambu görev bekledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, 0-0 sona eren Kayserispor müsabakasına göre ilk 11’de 5 farklı oyuncuya görev verdi. Tecrübeli teknik adam, stoper tandeminde Nelsson ile Abdülkerim’i yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Kaan ile Emin’i sahaya sürdü. Buruk, sol bekte ise Dubois’in yerine yeni transferlerden Angelino’yu oynattı.

Orta sahada Oliveira’yı 11’e almayan Okan Buruk, ilk 11’de formayı sakatlığı geçen Torreira’ya teslim etti. Buruk, santrforda ise Bakambu-Icardi değişikliğine gitti.

Torreira, bu sezon ilk resmi maçında

Sezonun ilk hazırlık maçında sakatlanan ve yaklaşık 40 gündür sahalardan uzak kalan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, ilk resmi maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıktı.

Geçen hafta Slovenya’da yapılan ilk maçta kadroda olan ancak bir gün önceki antrenmanda sorun yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, rövanş karşılaşmasına 11’de başladı.

Icardi taraftarla buluştu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon ilk kez RAMS Park’ta sahaya çıktı.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarın büyük beğenisini toplayan Icardi’nin bonservisi alındı.

Takıma geç katılan 30 yaşındaki santrfor, ilk Olimpija Ljubljana ile Süper Lig’deki Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girdi. İlk 2 resmi maçına deplasmanda çıkan Icardi, bu sezon ilk kez iç sahada taraftarıyla buluştu.

Icardi, ayrıca bu sezon ilk kez ilk 11’de forma giydi.

Taraftardan yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Olimpija Ljubljana müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park’ta yapılan mücadeleyi yaklaşık 40 bin Galatasaraylı futbolsever takip etti.

Ayrıca Galatasaray’ın UEFA listesinde yer almayan yeni transferleri Kerem Demirbay ile Tete de tribünden maçı izledi.