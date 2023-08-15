Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının ardından – Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper, orta saha ve kanada transfer yapmak için çalıştıklarını ve iyi olan kadrolarını daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı RAMS Park’ta 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını aktaran Buruk, “Takım, kendi motivasyonumuz ve seyircimizin önünde oynadığımız için kazanmamız gerekiyordu. Bir yandan da ülke puanı var. Kazanarak ülke puanına destek olmak için kazanmak önemliydi. Kazanarak bitirdik.” diye konuştu.

Maça iyi başladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Bir önceki maça göre daha istekli başladık. Öndeki baskılar, rakip sahada kurduğumuz üstünlük golü getirdi. Devamında ikinci golü bekledim ama bir türlü bulamadık. Devre arasında yaptığımız değişiklikleri maç öncesi planlamıştık. Çok fazla maç oynayan Mertens ve Kerem’i oyundan aldım. Zaha’nın da taraftarımız önünde ilk maçı olduğu için test etmek istedik. 10 kişi kalınca dizilişimiz değişti. Genel olarak topa sahip olduk, baskı yemedik ve mücadele gücümüz iyiydi. 10 kişi kaldıktan sonra kötü işler yapmadık.” ifadelerini kullandı.

Play-off turundaki rakipleri Molde’yi değerlendiren Buruk, “Molde, geçen sezonun Norveç Ligi şampiyonu. Kadrosunda Martin Linnes’i biliyoruz. Kaliteli bir takım. Kuzey’e gideceğiz. Sentetik sahada oynayacağız. Ancak ondan önce hafta sonunda oynayacağımız Trabzonspor maçı bizim için önemli. İlk haftada aldığımız beraberlikten sonra Trabzonspor maçı daha da değerli hale geldi.” şeklinde görüş belirtti.

“Icardi’yi hazırlıyoruz”

Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi sezona hazırladıklarını kaydetti.

Icardi’nin maçlarda aldığı süreleri artırarak devam ettiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, “Icardi’yi hazırlıyoruz. İlk maçında 15, ikincisinde 35 dakika oynadı. Bugün 60 dakikaya çıktık. En iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün de kendi işini iyi yaptı. Diğer oyuncularımız birbirine alışıyor. Transferlerimiz, ilk defa bir arada oynayan oyuncularımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

“Rashica’yı maç sonu öğrendim”

Buruk, geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon için transfer gündemlerinde olan Milot Rashica’nın Beşiktaş ile görüşmelere başladığını maçtan sonra öğrendiğini söyledi.

Sağ kanat bölgesinde birçok alternatifleri bulunduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

“Rashica’nın durumunu maç sonu öğrendim. O bölgede bizim için alternatif oyunculardan biriydi. Ancak listemizde birçok oyuncu var. Elimizde de sağ kanatta çok fazla oyuncumuz var. En son Tete aramıza katıldı. Zaniolo’nun ayrılma durumu var. O bitme aşamasında. Elimizde olan kanat oyuncularımız var. İlgilendiğimiz, görüştüğümüz oyuncular da var. Kendi yolumuza bakacağız. Orta sahaya da takımın gücünü artıracak, istediğimiz bir oyuncu olursa alacağız. Burada kriterimiz iyi, geldiğinde büyük katkı yapacak bir oyuncu olması. Hem lig hem de Avrupa’da mücadele edeceğiz. Orta sahadaki oyuncu sayımızı artırmayı düşünüyoruz.”

“Oyuncularımızın fiziksel ve mental durumları yukarı doğru gidiyor”

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, takımın fiziksel ve mental açıdan yukarı doğru gittiğini söyledi.

Sezonun sona ermesinden kısa süre sonra yeni sezon için çalışmaya başladıklarını anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sezon başındayız. Önceki sezonlara göre çok erken başladık. Neredeyse 2-2,5 hafta tatil yaptık. Aynı konsantrasyonu zamanla yakalıyorsunuz. Maç oynadıkça havaya girmeye başladık. Oyuncularımızın fiziksel ve mental performansları yukarı doğru gidiyor. Bu dönemde kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Türkiye için çok önemli play-off turuna geldik. Yıllardır buraya gelemeyen Türk takımları var. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Bu da Türk futbolu ve bizim için maddi ve manevi olarak çok önemli. İlk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi için yolun büyük kısmını katettik.”

“Stoper, kanat ve orta saha için çalışıyoruz”

Stoper transferine gidişata göre bakacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Şu anda bir oyuncu alma zorunluluğumuz yok. Her mevki için çalışıyoruz. Stoper, kanat ve orta saha için çalışıyoruz.” dedi.

Okan Buruk, üç kulvarda mücadele edeceklerini hatırlatarak, “Kurduğumuz kadro, elimizdeki oyuncular ve kadro genişliği bu sezonki maç sayısının fazla olması. Oyuncuları bir yandan motive tutmamız gerekiyor. Bu sezon daha fazla forma paylaşacakları için daha mutlu olacaklarını düşünüyorum. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Hiçbir maçı kaybetme veya berabere bitirme gibi bir lüksümüz yok. O yüzden hep kazanmak zorundayız.” diye konuştu.

Transfer kapanana kadar önlerine fırsat transferleri çıkabileceğine değinen Buruk, şöyle devam etti:

“Orta sahaya Kerem Demirbay gibi önemli bir oyuncu aldık. Almanya Ligi’nde Almanya Milli Takımı’nda oynamış bir futbolcu. Merkez orta saha için önemli bir transfer. Hem de Türk statüsünde oynayabilecek. Orta sahada 5 oyuncumuz var. Oraya bir oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Ancak bunda da yüzde 100 emin olmamız gerek. Galatasaray standardında, doğrudan katkı verecek bir oyuncu almak istiyoruz. Diğer mevkilerde de kararlar vereceğiz. Transfer bitene kadar birçok fırsat çıkabiliyor. Geçen sezon Zaniolo’da bunu yaşadık. Bununla ilgili bekleyeceğiz. Avrupa’da transfer kapandıktan sonra veya kapanmadan önce önümüze fırsatlar çıkacaktır. Kadromuzu güçlendirmek için başkanımız, yönetim kurulumuz ve Erden Bey çalışıyor. Biz de devamlı toplantı yapıyoruz. Olabilecek en iyi kadroyu kuracağız. Zaten iyi bir kadro kurduk. Bunun üzerine eklemeler yapacağız.”

Okan Buruk, yeni transferlerden Tete’nin işlemlerinin bitmesi durumunda bir sonraki maç kadroda olacağını söyledi.