Galatasaray, Olimpija Ljubljana’yı 1-0 Mağlup Ederek Play-Off Turuna Yükseldi

Stat: RAMS Park
Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram (Dk. 78 Oliveira), Angelino, Berkan Kutlu, Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 60 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 46 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Zaha), Icardi (Dk. 71 Abdülkerim Bardakcı)
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe (Dk. 70 Krefl), Doffo (Dk. 78 Fedida), Karamatic, Posavec (Dk. 78 Bristric), Seslar, Nukic (Dk. 56 Lucas), Pedro
Gol: Dk. 24 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 64 Torreira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 7 Posavec, Dk. 31 Sualehe (Olimpija Ljubljana), Dk. 29 Boey (Galatasaray)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Norveç’in Molde takımıyla karşılaşacak.
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, orta alandaki Torreira’yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası önüne hareketlenip meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada orta sahada topu kapan Seslar, sağdan hareketlenen Pedro’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kontrol etmeyi başardı.
64. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Torreira’nın Pedro’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Uruguaylı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Mücadele Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
DÜNYA2 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA57 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Samsunlu çift Yüksekovalı gençleri Türkiye Şampiyonluğuna hazırlıyor
Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve İbrahim Metehan Yaprak Ürdün’de bronz madalya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.