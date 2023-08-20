Galatasaray tarihindeki üçüncü Faslı futbolcu Ziyech oldu

Galatasaray’ın, İngiltere’nin Chelsea takımından kadrosuna kattığı yıldız futbolu Hakim Ziyech sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki üçüncü Faslı oyuncu oldu.

Galatasaray’da eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan daha önce Faslı 2 futbolcu forma giydi.

Nordin Amrabat ve Younes Belhanda’nın top koşturduğu sarı-kırmızılılarda Ziyech, 3. Faslı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

195. yabancı futbolcu

Ziyech, Galatasaray’ın renklerine kattığı 195. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 195 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada’dan oyuncular aldı.

En fazla yabancı Brezilya’dan

Galatasaray, 1959’dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 “Sambacı”yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı’nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray’ın yabancı futbolcuları

Galatasaray’ın 1959’dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcularBrezilya22Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, TeteYugoslavya16Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica KuzmanovskiRomanya15Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu MorutanFransa9Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo DuboisAlmanya7Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas PodolskiHollanda7Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van AanholtArjantin7Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro IcardiKolombiya6Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel FalcaoPortekiz6Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveiraİsviçre6Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris SeferovicNijerya5Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Eteboİspanya5Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, AngelinoFildişi Sahili5Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried ZahaBosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet HajrovicKamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien ChedjouÇekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusiİsveç4Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy DurmazBelçika4Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries MertensUruguay4Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas TorreiraDemokratik Kongo Cumhuriyeti4Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric BakambuSenegal3Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye DiagneNorveç3Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik MidtsjöFas3Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim ZiyechPolonya2Roman Kosecki, Marek GodlewskiMeksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santosİngiltere2Barry Venison, Mike MarshHırvatistan2Robert Spehar, Stjepan TomasGana2Richard Kingson, Ahmet BarussoArnavutluk2Klodian Duro, Lorik CanaAvustralya2Harry Kewell, Lucas NeillJaponya2Junichi Inamoto, Yuto NagatomoCezayir2Ismael Bouzid, Sofiane FeghouliABD2Brad Friedel, DeAndre Yedlinİtalya2Morgan de Sanctis, Nicolo ZanioloDanimarka2Victor Nelsson, Mathias RossSırbistan1Sasa Ilicİran1Naser SadeghiSurinam1Ulrich WatsonLitvanya1Gintaras StauceZimbabve1Norman MapezaGaller1Dean Saundersİsrail1Haim RevivoKuzey Makedonya1Goran PandevYeşil Burun Adaları1Garry Rodriguesİzlanda1Kolbeinn SigthorssonYunanistan1Konstantinos MitroglouGabon1Mario LeminaMısır1Mustafa MuhammedŞili1Erick PulgarAvusturya1Yusuf DemirKosova1Milot RashicaKanada1Samuel AdekugbeNot: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA