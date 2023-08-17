Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Son Güncelleme: 17.08.2023 20:23

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Galatasaray, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genç kaleci Jankat Yılmaz’ın doğum günü kutlandı. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti ve 3 takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Trabzonspor’u konuk edecek Galatasaray, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde 19 yaşına giren genç kaleci Jankat Yılmaz’ın doğum günü kutlandı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA



