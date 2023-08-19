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Galatasaray-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Ağustos 19, 2023 19:39
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Galatasaray’ın golü 23. dakikada Icardi’nin vuruşuyla geldi.
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