Galatasaray-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Galatasaray’ın golü 23. dakikada Icardi’nin vuruşuyla geldi.
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