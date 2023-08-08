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8.08.2023 23:58:53. #1.13#

SON DAKİKA: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. – Son Dakika