Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Slovenya’ya geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda yarın Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maç için Slovenya’ya geldi.
Sarı-kırmızılı kafile, özel uçakla Uluslararası Ljubljana Havaalanı’na geldikten sonra, kalacağı otele hareket etti.
Galatasaraylı futbolcular, havaalanına gelen taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.
Galatasaray, bu akşam teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun düzenleyeceği basın toplantısının ardından, başkent Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
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