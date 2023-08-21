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Galatasaray, Yunus Akgün’ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı

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Ağustos 21, 2023 15:19
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Süper Lig devi Galatasaray, Yunus Akgün’ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibine imza atacak.

ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Leicester City, genç yıldız Yunus Akgün’ün transferi için sarı-kırmızılılarla anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

23 yaşındaki futbolcu, Leicester City’ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Akgün’ün zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Yunus Akgün de transfer için Leicester City ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Genç futbolcunun, Leicester City’ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
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