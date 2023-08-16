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Galatasaray, Yusuf Demir’i Basel Kulübüne kiraladı

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Ağustos 16, 2023 16:20
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Son Güncelleme: 16.08.2023 19:21

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir’in İsviçre’nin Basel Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Geçen sezon Rapid Wien’den transfer edilen Demir, Süper Lig’de 5 maçta forma giydi.

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir’in İsviçre’nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

Geçen sezon başında Avusturya’nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig’de 5 maçta forma giydi.

Kaynak: AA

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