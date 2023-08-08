Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçında Lucas Torreira sakatlandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde bu akşam Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Lucas Torreira, takımla birlikte çıktığı son antrenmanı yarıda bırakmak durumunda kaldı.

15 DAKİKA DEVAM EDEBİLDİ

Uruguaylı yıldız antrenmanın ilk 15 dakikasının ardından kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından idmanı yarıda bırakarak soyunma odasını gitti.

SON DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira’nın durumu maç saatinde belli olacak.” ifadeleri kullanıldı.