Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Olimpija Ljubljana’ya elenip UEFA Avrupa Ligi’ne kalması halinde Karabağ- Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda muhtemel rakibinin belli olmasının ardından sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi’ne kalması halindeki muhtemel rakipleri de netleşti. Buna göre Cimbom, Olimpija Ljubljana’yı 3. eleme turunda geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Karabağ (Azerbaycan) – HJK Helsinki (Finlandiya) müsabakasının galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu ilk maçları 24 Ağustos’ta, rövanşlar ise 31 Ağustos’ta oynanacak. – İSTANBUL
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