Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech, iz bırakmak istiyor

Son Güncelleme: 19.08.2023 23:37

Galatasaray’ın İngiltere temsilcisi Chelsea’den kiralık olarak transfer ettiği Hakim Ziyech, imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük kulübünde oynamaktan gurur duyduğunu ve iz bırakmak istediğini söyledi. Ziyech, büyük bir sezon başladığını ve takım olarak başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech, sergileyeceği performansla iz bırakmak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere temsilcisi Chelsea’den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Faslı futbolcu, imza töreninin ardından GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ziyech, ” Türkiye’nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Galatasaray ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Büyük ve uzun bir sezon başladı. Bunun tadını çıkaracağız. Başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Kendime güveniyorum. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA



