Gaziantep ALG Spor, Andrijana Trisic’i kadrosuna kattı

T. Kadınlar Futbol Süper Liginde şampiyonluğun en güçlü adaylarından Gaziantep ALG Spor, transferde hızlı giriş yaptı.

Önümüzdeki sezonda şampiyonluk hesapları yapan ve güçlü bir kadro kurmaya çalışan Gaziantep ALG Spor, Sırbistan Milli takımının yıldız orta saha oyuncusu Andrijana Trisic’i kadrosuna kattı. Geride kalan sezonda Kadınlar Futbol Şampiyonlar Liginde başarılı futboluyla göz dolduran ve birçok takımın da listesinde yer alan Andrijana Trisic’i sarı-grili takım kadrosuna katmayı başardı. Son olarak Bosna Hersek’in Sarejevo takımında forma giyen her iki ayağını da kullanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Trisic, bildiği bir takıma geldiğini belirterek, hedeflerinin şampiyonluk ve şampiyonlar ligi olması nedeniyle ALG Spor’u tercih ettiğini söyledi.

“Önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık”

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, takımın yeni sezon hazırlıklarına başladığını ve transferler çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bilindiği gibi yeni sezon hazırlıklarına başladık ve her şey yolunda gidiyor. Kadroya kattığımız isimler oldu ve son olarak Avrupa’da bir çok takımın istediği ama uzun uğraşlar sonrası çok önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Andrijana Trisic orta sahada takımımıza güç katacaktır, kendisinin kariyeri ortada ve inanıyorum ki iyi bir uyum sağlayıp başarılı olacağına inanıyoruz. Transferlerimiz devam edecek ve önümüzdeki günlerde imza attığımız oyuncularımızı açıklayacağız” diye konuştu. – GAZİANTEP