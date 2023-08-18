Gaziantep FK, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son Güncelleme: 18.08.2023 20:55
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve hücum opsiyonlarıyla başlayan antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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