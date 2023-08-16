Gaziantep FK, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 23:03

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarının ardından taktik organizasyonlara ağırlık verildi. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA



