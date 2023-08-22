Son Güncelleme: 22.08.2023 21:35
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıkların sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
DÜNYA6 dakika önce
DÜNYA16 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA39 dakika önce
DÜNYA50 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Antalyaspor maçı kolay olmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.