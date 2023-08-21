Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Son Güncelleme: 21.08.2023 21:35
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenileme çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Antrenmanda, EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması, diğerleri ise dar alanda çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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