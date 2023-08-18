Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Fiyatları

27,11440.11%
29,51370.03%
1.646,690,12%
7513.290,12%
Son Güncelleme: 18.08.2023 15:09
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları ise şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg) – En düşük: 17,00 TL, En yüksek: 17,20 TL; Buğday (sert) (Kg) – En düşük: 9,00 TL, En yüksek: 9,80 TL; Buğday (ekmeklik) (Kg) – En düşük: 6,50 TL, En yüksek: 8,20 TL; Arpa (Kg) – En düşük: 6,15 TL, En yüksek: 6,50 TL; Mısır (Kg) – En düşük: 5,50 TL, En yüksek: 5,85 TL.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg17,0017,20Buğday (sert)Kg9,009,80Buğday (ekmeklik)Kg6,508,20ArpaKg6,156,50MısırKg5,505,85
Kaynak: AA
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