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Gaziantep’te 81 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Ağustos 18, 2023 15:21
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Son Güncelleme: 18.08.2023 17:58

Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta yapılan aramada 81 kilogram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep’te 81 kilogram uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin doğu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araca narkotik köpeği “Argos” tepki verdi.

Yapılan aramada, 81 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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