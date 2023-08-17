Gaziantep’te Kaçak Elektronik Sigara ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Gaziantep’te yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Ağustos tarihleri arasında Kaçakçılıkla Mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 4 bin 340 adet gümrük kaçağı sigara, bin 120 adet elektronik sigara, 182 kilo nargile tütünü, 34 adet cep telefonu, 14 adet ruhsatsız tabanca, 140 adet fişek ve 15 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. – GAZİANTEP