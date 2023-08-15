Gaziantep’te telefonda dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı veya polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, benzer yöntemle 8 bin dolar dolandırıldığını belirten kişinin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucu M.A, S.D, H.Y.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 370 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve S.D. tutuklandı, H.Y.K. ile A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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