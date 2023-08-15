Gaziantep’te yangın çıkan tır söndürüldü

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:21

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ayçiçeği yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluşurken, yol kenarındaki 4 araç da zarar gördü.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yangın çıkan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezindeki Araç Muayene İstasyonu yakınlarında, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ayçiçeği yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarındaki otoparkta çekiciyi dorseden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Tırda maddi hasara yol açan yangın nedeniyle yol kenarındaki 4 aracın da zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA



