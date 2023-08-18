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Gaziantep’teki silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

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Ağustos 18, 2023 11:06
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Son Güncelleme: 18.08.2023 13:58

Gaziantep’te 4 ay önce çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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