Gaziantep’teki silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 13:58
Gaziantep’te 4 ay önce çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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