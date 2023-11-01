Gelibolu Balıkçıları Lüfer Avından Bereketle Döndü

Son Güncelleme: 01.11.2023 10:29

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde askeri deniz araçlarının geçişi nedeniyle bir günlük yasak sonrası balıkçılar yeniden avlanmaya başladı. Yusuf Oğur ve beraberindeki balıkçılar, bir saatlik uğraş sonunda 700 lüfer avladı. Oğur, lüferin bol olduğunu ve bereketli bir av sezonu geçireceklerini dile getirdi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar çıktıkları lüfer avından bereketle döndü.

Saroz’da askeri deniz araçlarının Çanakkale Boğazı’ndan geçişi nedeniyle getirilen bir günlük yasak sonrası Gelibolulu balıkçılar yeniden mesaiye başladı.

Sabah saatlerinde tekneyle denize açılan Yusuf Oğur ve beraberindeki balıkçılar, bir saatlik uğraş sonunda 700 lüfer avladı.

Oğur, yaptığı açıklamada, “Tüm balıkçılarımıza selam olsun. Allah herkesin ağlarını doldursun. Bizimkini doldurdu çok şükür olsun. Allah bereket versin bu sene lüfer bol.” dedi.

Kaynak: AA



