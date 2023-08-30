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Gelibolu Belediyesi, Yangından Etkilenen Çiftçilere Saman Desteği Sağladı

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Ağustos 30, 2023 20:03
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Son Güncelleme: 30.08.2023 22:52

Gelibolu Belediyesi, 22 Ağustos’ta çıkan ve 2 gün süren orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteği sağladı. Yangın sonrası mağdur olan hayvan üreticileri için hazırlanan saman yüklü tır yola çıktı.

Gelibolu Belediyesince, 22 Ağustos’ta çıkan ve yaklaşık 2 gün süren orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteği yapıldı.

Gelibolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası mağdur olan hayvan üreticileri için hazırlanan saman yüklü tırın yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “Yangında zarar gören çiftçilerimiz için elimizden gelen desteği bölgeye vereceğiz.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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