– Genç futbolcu timsah saldırısında vahşice can verdi

SAN JOSÉ – Kosta Rika’da 29 yaşındaki genç futbolcu, serinlemek için atladığı nehirde uğradığı timsah saldırısında feci şekilde can verdi.

Kosta Rika’da futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz ülkenin kuzey batısındaki Santa Cruz bölgesinde serinlemek için girdiği nehirde timsah saldırısına uğradı. Polis, timsahın Chucho lakaplı genç futbolcuya bir anda saldırarak suyun içine çektiğini söyledi. Deportivo Rio Canas kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, timsahın saldırısı sonrası vahşi bir şekilde can verdi. Görgü tanıkları, Ortiz’in antrenmanın ardından köprüden nehre atladığını söylerken, polis genç futbolcunun cansız bedeninin kurtarılması için timsahı öldürmek zorunda kaldığını açıkladı.

Deportivo Rio Canas tarafından yapılan açıklamada, Ortiz’in hayatını kaybettiği doğrulanarak, “Ortiz’in kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Huzur içinde uyu Chucho. Seni özleyeceğiz” ifadeleri paylaşıldı.