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Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonunda çocukları seremoniye çıkarmak için başvuruları kabul ediyor

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Ağustos 15, 2023 17:10
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Son Güncelleme: 15.08.2023 20:11

Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarında futbolcularla seremoniye çıkacak olan 6-12 yaş grubundaki çocukları Gençlerbirliği kombine bilet sahiplerinin çocukları arasından seçeceğini duyurdu. Başvurular 0530 303 17 02 WhatsApp irtibat numarasına yapılacak ve minik taraftarlarımızın giyeceği formalar kulüp tarafından temin edilecektir. Seremoni sonrası çocuklar istedikleri takdirde maçları tribünden izleyebileceklerdir.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu iç saha maçlarında futbolcularla seremoniye çıkacak olan 6-12 yaş grubundaki çocukların, Gençlerbirliği kombine bilet sahiplerinin çocukları arasından seçileceğini duyurdu.

Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2023-2024 sezonu Trendyol 1. Lig’de sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarda, futbolcularımızla birlikte seremoniye çıkacak 6-12 yaş aralığındaki minik taraftarlarımız, Gençlerbirliği kombine bilet sahiplerinin çocuklarından seçilecektir. Başvurular 0530 303 17 02 WhatsApp irtibat numaramıza yapılacak olup, seremonide minik taraftarlarımızın giyeceği formalar da kulübümüz tarafından temin edilecektir. Gençlerbirliği’mizin forması ile şanlı armamızı futbolcu ağabeyleri ile yeşil sahaya taşıyacak olan minik taraftarlarımız, diledikleri takdirde seremoni sonrası oynanacak olan karşılaşmaları tribünden izleyebileceklerdir.”

Kaynak: AA
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