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Gençlerbirliği, Bodrum FK’yı Aktepe Stadı’nda konuk edecek

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Ağustos 18, 2023 14:57
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Son Güncelleme: 18.08.2023 17:55

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Bodrum FK’yi Aktepe Stadı’nda konuk edecek. Karşılaşma, Eryaman Stadı’ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aktepe Stadı’nda oynanacak ve maç saati 17.00 olarak değiştirilmiştir.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Bodrum FK’yi Aktepe Stadı’nda konuk edecek.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, “Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te Eryaman Stadı’nda oynanması gereken Gençlerbirliği-Bodrum FK karşılaşması, Eryaman Stadı’ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle, aynı gün Aktepe Stadı’nda oynanacak olup müsabakanın saati 17.00 olarak değiştirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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