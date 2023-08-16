Gençlerbirliği, Enes Keskin’i Pendikspor’dan kiraladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:40
Gençlerbirliği, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin’i Pendikspor’dan sezon sonuna kadar kiraladı. Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayı giyen Keskin, yeniden kiralık olarak Gençlerbirliği’ne katıldı. Keskin, 2022-2023 sezonunun ikinci devresinde Gençlerbirliği ile 15 maça çıktı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Keskin’i Pendikspor’dan sezon sonuna kadar kiraladı.
Başkent ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında kırmızı-siyahlı formayı giyen Enes Keskin’i yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, “Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-karalarımız, geçen sezon Pendikspor’dan kiralık olarak kadromuzda yer alan orta saha oyuncusu Enes Keskin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Enes Keskin’e Gençlerbirliği’mize yeniden ‘hoş geldin’ der, armamız altında başarılar dileriz.” denildi.
Orta sahada görev yapan Enes Keskin, 2022-2023 sezonunun ikinci devresinde Gençlerbirliği ile 15 maça çıktı.
Kaynak: AA
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