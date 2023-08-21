Gençlerbirliği Kulübü Altyapı Antrenörü Sezai Yıldırım Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 21.08.2023 15:51

Gençlerbirliği Kulübü altyapısında görev yapan Sezai Yıldırım’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Yıldırım, 2015-2019 yılları arasında gençlik gelişim koordinatörlüğü görevini üstlenmişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada derin bir üzüntü içerisinde oldukları belirtilerek, Yıldırım’a Allah’tan rahmet dileğinde bulunuldu. Cenaze yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Gölbaşı Kızılcaşar Köyü Mezarlığı’nda defnedilecek. Yıldırım, aynı zamanda Gençlerbirliği A takımında da teknik direktörlük yapmıştı ve son maçında Bursaspor’a karşı görev almıştı.

Gençlerbirliği Kulübünün altyapısında görev yapan Sezai Yıldırım, hayatını kaybetti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, “2015-2019 yılları arasında gençlik gelişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Sezai Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sezai Yıldırım’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.

Sezai Yıldırım’ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Kızılcaşar Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Gençlerbirliği A takımında da Spor Toto 1. Lig’in 2017-2018 sezonunda görev alan Yıldırım, yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan son maçta Bursaspor’a karşı kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörlüğünü yaptı.

Kaynak: AA



