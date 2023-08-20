Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Gençlerbirliği’nden Rahman Buğra Çağıran’ın sağlık durumu hakkında açıklama
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • Gençlerbirliği’nden Rahman Buğra Çağıran’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Gençlerbirliği’nden Rahman Buğra Çağıran’ın sağlık durumu hakkında açıklama

ABONE OL
Ağustos 20, 2023 20:12
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 20.08.2023 23:08

Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta omzundan sakatlanan Rahman Buğra Çağıran’ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta omzundan sakatlanan Rahman Buğra Çağıran’ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Sahada gerçekleştirilen ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilen Buğra’nın yapılan direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri sonucunda omuz bölgesi kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Köprücük kemiği-kürek kemiği eklem (Akromiyoklavikular eklem) bölgesinde ayrılma tespit edilen sporcumuzun konservatif tedavisi planlanmış olup, yaklaşık 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması beklenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.