Son Güncelleme: 20.08.2023 23:08
Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta omzundan sakatlanan Rahman Buğra Çağıran’ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta omzundan sakatlanan Rahman Buğra Çağıran’ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “Sahada gerçekleştirilen ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilen Buğra’nın yapılan direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri sonucunda omuz bölgesi kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Köprücük kemiği-kürek kemiği eklem (Akromiyoklavikular eklem) bölgesinde ayrılma tespit edilen sporcumuzun konservatif tedavisi planlanmış olup, yaklaşık 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması beklenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA12 saat önce
Gençlerbirliği’nden Rahman Buğra Çağıran’ın sağlık durumu hakkında açıklama
Futbol: Trendyol Süper Lig – Son Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.