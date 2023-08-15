Gençlik ve Spor Bakanı Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke’yi Tebrik Etti

Son Güncelleme: 15.08.2023 20:45

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke, gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ ve Fatih Çelik ile bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor ve devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke, gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ ve Fatih Çelik ile bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hollanda’da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda para tekvando branşında altın madalya kazanan Gamze Gürdal, Mahmut Bozteke ile gümüş madalya elde eden Lütfiye Özdağ, Fatih Çelik ve bronz madalyanın sahibi olan Seçil Er’i kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Kaynak: AA



