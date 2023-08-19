Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda başarılı olan sporcuları tebrik etti

Son Güncelleme: 19.08.2023 20:59

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda okçuluk branşında 3’ü altın 4 madalya kazanan milli sporcular ile atıcılık branşında altın madalya elde eden Ayşegül Pehlivanlar ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Çağla Baş’ı tebrik etti. Bakan Bak, başarılı sporcuları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti ve Çağla Baş’a Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda okçuluk branşında 3’ü altın 4 madalya kazanan milli sporcular ile atıcılık branşında altın madalya elde eden Ayşegül Pehlivanlar ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Çağla Baş’ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hollanda’da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda okçuluk branşında 3’ü altın 4 madalya kazanan milli sporcular ile atıcılık branşında altın madalya elde eden Ayşegül Pehlivanlar ve 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar (R2) SH1 kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Çağla Baş’ı kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Çağla Baş’a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum.”

Kaynak: AA



