Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

Son Güncelleme: 16.08.2023 21:33

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda para tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcular Oktay Atalay ve Mehmet Sami Saraç’ı tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında, para tekvando takımının Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nı 10 madalya ile tamamladığını ve toplam madalya sayısının 23’e yükseldiğini belirtti. Ayrıca, devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda para tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcular Oktay Atalay ve Mehmet Sami Saraç’ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hollanda’da gerçekleşen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda para tekvando dalında bronz madalya kazanan Oktay Atalay ve Mehmet Sami Saraç’ı tebrik ediyorum. Bu sonuçlarla birlikte para tekvando takımımız Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nı 10 madalya ile tamamladı ve toplam madalya sayımız 23’e yükseldi. Milli sporcularımızın bu başarılarında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyor; devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza da en içten başarı dileklerimi iletiyorum.”

Kaynak: AA



