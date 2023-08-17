Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir’deki 236 Spor Kulübüne Malzeme Desteği Sağladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin 81 ilindeki kulüp ve sporculara destek olmak amacıyla malzeme yardımında bulunmaya devam ediyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir’de faaliyet gösteren 236 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Her sene kulüplere malzeme desteğinde bulunan Bakanlık, bu yıl mayıs ayında 236 amatör spor kulübüne 5 milyon 280 bin lira nakdi yardım yapmıştı. Düzenlenen ayni yardım töreninde ise 236 spor kulübüne şort-tişört, antrenman yeleği, yağmurluk ve spor çantasının yer aldığı malzeme kolileri teslim edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkanı sunan, fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sağlayan, altyapıdan üstyapıya sporcu yetiştiren ve amatör liglerde ilimizi temsil eden kulüplerimize, her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğimizi sürdürüyoruz. 20 ilçemizdeki 236 spor kulübümüze ve sporcularımıza destek olmak amacıyla İlimize Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gönderilen 16.240 adet malzemeleri bugün teslim ediyoruz. Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit bir görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında. Sporcularımızın çalışmalarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması yoluyla onların hem kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

İl Müdürü Özbay sözlerinin devamında, “Balıkesir’de gençlik ve spor yatırımlarımız ise hız kesmeden devam ediyor. 20 ilçemizde de tesisleşme hamlesi ile spor alanları, futbol sahaları, halı sahalar, gençlik merkezleri, yüzme havuzları ve öğrenci yurtları yapıldı. Birçok proje tamamlanırken, yeni yatırım projelerinin ise yapım çalışmaları başladı. Burhaniye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapımı, Bandırma 17 Eylül Stadyumu bakım-onarımı, Edremit Spor Tesisleri bakım tenis kortları, basketbol sahası, tartan pist ve çevre düzenlemesi yapım çalışmaları, Bandırma ilçemize 1198 kişilik yurt yapımı, Balıkesir Engelsiz Gençlik Merkezi, Gönen Hasanbey, Gömeç, Edremit ve havran İlçelerine Çelik Tribün yapımı, Gönen Karşıyaka Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve soyunda odaları yapımı gibi yatırımlarımız her geçen gün aratarak devam ediyor.

Yürüttüğümüz spor projeleri ile daha çok çocuğumuza ulaşıyoruz. GSB Spor Okullarında ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinde 20 ilçemizde 37 branşta, 15 portatif havuzda yaklaşık 25 binin üzerinde çocuk ve gencimiz sporla dolu bir yaz geçiriyor. Hedefimiz ise 35 bin. Ulaşabildiğiniz her bir çocuğumuz, gencimiz sporla tanışıyor, yetenekleri keşfediliyor ve Balıkesir’in sportif altyapısını oluşturuyor. Gençlik ve Spor alanında ilimizde yapılan yatırımlar ve projelerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman destekleyen Sayın Milletvekillerimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Sporun gelişmesinde önemli bir yeri olan, sporun tabana yayılması konusunda da büyük emek veren spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. İlimizin adının sportif başarılarla duyurmanın mücadelesini veren tüm kulüplerimize, yeni sezonda, katılacakları liglerde ve turnuvalarda üstün başarılar diliyorum” dedi.

Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen dağıtım töreninde Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, BBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, BBB Spor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp’in de katılımıyla amatör spor kulübü temsilcilerine spor malzemeleri teslim edildi. – BALIKESİR