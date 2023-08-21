Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Damla Gönüllülük Hareketi’ projesi kapsamında Karaman’a 40 gönüllü genç geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Damla Gönüllülük Hareketi’ projesi çerçevesinde Karaman’a gelen 40 gönüllü genç, 10 gün boyunca sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek “Damla Gönüllülük Hareketi” projesi çerçevesinde 40 erkek gönüllü genç ve 4 koordinatör Karaman’a geldi. 10 gün boyunca sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak gönüllü gençler ayrıca şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı bularak, yapacakları ziyaretlerle gönüllere dokunacak.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin yer aldığı projenin ilk gününde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlü Ali Osman Bebek’in katılımıyla düzenlenen toplantıda yapılacak etkinlikler ve gönüllük faaliyetleri ele alındı. Projenin ikinci gününde ise şehir merkezinde yer alan tarihi ve kültürel mekanlar ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Damla gönüllülük hareketi projesi ile Karaman’da güzel bir etkileşim bırakmak istediklerini belirten gönüllü gençler, “Karaman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini çok merak ediyoruz. İnşallah 10 gün boyunca bu zenginlikleri yerinde görme fırsatı bulacağız. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük faaliyetleriyle Karaman halkımızın gönlüne dokunmak istiyoruz. Heyecan verici dolu dolu bir 10 gün bizleri bekliyor ve bunun için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Damla gönüllülük hareketi projesinin 10 gün boyunca dolu dolu geçeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde farklı bölgelerden ilimize gelen 40 erkek gönüllü gencimiz ile birlikte çeşitli gönüllülük faaliyetleri düzenleyeceğiz. Projemizin amacı, ilimize gelen gönüllü gençlerimizin ilimizin insanları ile gönül bağı oluşturarak, yüzlerinde tebessüm olmayı, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfederek, Karaman’ın kültürel değerlerini ve güzelliklerini anlamlı bir şekilde aktarıp, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmek. 10 gün boyunca yoğun bir program eşliğinde devam edecek projemizde gönüllü gençlerimiz Türk Dili’nin Başkenti Karaman’ımızın kültürel ve tarihi değerlerini tanıyacaklar, sosyal sorumluluk etkinlikleri ile çevresel farkındalıklar oluşturarak, gazilerimiz ve engelli bireylerimiz ile vakit geçirme imkanı bulacaklar” dedi.

19 Ağustos Cumartesi günü başlayan “Damla Gönüllülük Hareketi” projesi şehir içerisinde ve çevresinde yapılacak etkinliklerin ardından 27 Ağustos Pazar günü yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona erecek. – KARAMAN