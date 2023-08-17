Gilgit-Baltistan, Pakistan’ın en çok turist çeken bölgesi olmasıyla öne çıkıyor

Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan, 1 milyona yakın ziyaretçiyle ülkenin en çok turist çeken bölgesi olmasıyla öne çıkıyor.

Hunza, Gilgit, Nagar, Skardu ve diğer pek çok şehri barındıran Gilgit-Baltistan’ı bu yıl 1 milyonun üzerinde turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuzeyde Afganistan’ın Vakhan Koridoru’na komşu olan Gilgit-Baltistan’ın doğusunda Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne, güneydoğusunda da Hindistan’ın Cammu Keşmir ve Ladak bölgelerine sınırı bulunuyor.

Hunza, doğal güzellikleri, Skardu 8 bin metreyi aşan yüksek dağları ve Gilgit de Budizm’e ait kalıntılarla ön plana çıkıyor.

AA muhabiri, Gilgit-Baltistan’ın doğal güzelliklerini görüntüledi, bölgedeki halk ve yetkililerle görüşmeler yaptı.

Yüksek dağlar ve buzullar

Gilgit-Baltistan bölgesi, dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvenin 5’ine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en yüksek ikinci dağı 8 bin 611 metre rakımlı K2, 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat, 8 bin 68 metre rakımlı Gasherbrum 1, 8 bin 47 metre rakımlı Broad Peak ve 8 bin 35 metre rakımlı Gasherbrum 2 dağları, Gilgit-Baltistan’da yer alıyor.

Pakistan’da 7 bin metrenin üzerinde 100’den fazla da zirve bulunuyor.

Bölge, ayrıca “Baltoro, Batura, Biafo ve Chogo” gibi kutup bölgesinin dışında 50-60 kilometreyi aşan genişlikleriyle dünyanın en uzun buzullarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Skardu Turizm Direktör Yardımcısı Sacid Hüseyin, geçen sene Gilgit-Baltistan’da 64 dağcılık seferi düzenlendiğine işaret ederek, “Rehberlerle 2 bin 150’ye yakın kişi, Gilgit-Baltistan’da tırmanışa katıldı.Bu sayıyı artırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Çekyalı dağcılar Ana Sebestikova ve Ondrej Mrklovsky de Skardu’da yaklaşık bir ay kalmayı planladıklarını ifade ederek, bölgede yüksek zirvelere tırmanış gerçekleştireceklerini kaydetti.

“Dünyanın çatısı Skardu”

Nüfusu 75 bin civarında olan Skardu, Gilgit-Baltistan’ın en çok turist çeken bölgelerinin başında geliyor. Gilgit-Baltistan’daki iki havalimanından biri Gilgit’te, diğeri ise Skardu’da bulunuyor.

Skardu Havalimanı, 2 bin 230 metre rakımda yer alıyor. Bununla birlikte bölge halkı tarafından dünyanın çatısı olarak nitelendirilen Skardu şehrinin çevresi 4 bin 500 ila 5 bin 800 metre yüksekliğindeki dağlarla çevrili.

“Lower Kachura” veya bilinen adıyla Şangrila Gölü, turistlerin en çok rağbet ettiği mekanların arasında bulunuyor. Öte yandan, şehre farklı güzellik katan Katpana ve Sarfaranga soğuk çölleri, “Upper Kachura” ve Satpara Gölü de yine ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında sayılabilir.

Deosai Platosu yolu üzerinde şehrin tatlı su ihtiyacının karşılanması için kullanılan Satpara Gölü, duru bir güzelliğe sahip.

Batı Himalayalar’da bulunan 4 bin 114 metre rakımdaki Deosai Platosu, Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Changtang’ın ardından dünyanın en yüksek platosu özelliğine sahip. Deosai Milli Parkı içindeki plato, zengin flora ve faunasıyla öne çıkıyor.

Deosai Platosu’nda yer alan Şeosar Gölü’nün yanındaki küçük işletmede çalışan Furkan Ali Han, sezon açıldığında platoya geldiklerini ifade ederek, yılın 3-4 ayını burada geçirdiklerini söyledi.

Han, kar nedeniyle sezonun kısa sürdüğüne işaret ederek, “Sezon boyunca burada yatıp kalkıyoruz. Yüksek rakımda turistlere Pakistan’a özgü yemekler ve sıcak içecekler sunuyoruz.” dedi.

Immit köyünde 9 farklı dil konuşuluyor

Gilgit-Baltistan, çok sayıda dile ve yerli halka da ev sahipliği yapıyor.

Buruşo, Vaki, Şina ve Pamirler, bu yerli halklardan bazıları. Burada en çok konuşulan diller ise Bruşeski, Vahi, Balti, Şina, Kovar, Domaki ve ülkenin resmi dili Urduca.

Skardu’da turizm işletmeciliği yapan Şamşad Hüseyin, Gilgit-Baltistan’ın kendisine özgü kültürünün olduğunu dile getirerek, “Gizer bölgesine bağlı Işkoman Vadisi’ndeki Immit köyünde 9 farklı dil konuşuluyor. Bu durum bizim farklılıklarımızı tam anlamıyla yansıtıyor.” dedi.

Gilgit, Budistler için önemli ziyaret noktaları arasında

Gilgit-Baltistan’ın diğer havaalanına ev sahipliği yapan Gilgit, geneli itibarıyla bölgenin idare merkezi olarak kullanılıyor.

Bununla birlikte Gilgit, Budistlerin yoğun ziyaret ettiği şehirlerin başında geliyor.

Gilgit şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunan “Kargah Buddha” arkeolojik sit alanında kaya üzerine oyulmuş Buda figürü bulunuyor. Kaya üzerine oyulan yaklaşık 15 metre yükseklikte ayakta duran Buda oymasının 7’nci yüzyıldan kaldığı düşünülüyor.

Gilgit’te Karakurum kara yolunun yapımı sırasında ölen Çinlilere ait anıt mezarlık da yer alıyor.

Bu anıt mezarlıkta çalışan Nusret Ali, 22 yıldır aynı görevi sürdürdüğünü belirterek, “Toplamda 110 Çinliye ait mezar var ancak 88 kişi burada yatıyor. 22 kişiyi ise bulamadılar. Bu sebeple bir anıt inşa edildi.” dedi.

Hunza, doğal güzellikleriyle benzersiz görünüme sahip

Hunza Vadisi de Gilgit-Baltistan’ın en çok turist çeken noktaları arasında. Vadiye yüksek noktadan bakıldığında yüksek dağlar, tepelerdeki buzullar, vadideki yeşillik ve buradan akan ırmak, masalsı görünüm ortaya çıkarıyor.

Baltit ve Altit kaleleri, Attabad Gölü, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve üzerinde binlerce yıllık petroglif figürlerinin yer aldığı “Kutsal Kaya (Haldeikish)”, Passu konileri ve sarp geçitlerle çevrili Karakurum kara yolu, Hunza’yı benzersiz kılıyor.

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesi ile Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni birbirine bağlayan iki ülke arasındaki tek kara geçiş noktası Khunjerab Sınır Kapısı da yine Hunza sınırlarında yer alıyor. Bu sınır, 4 bin 714 metre rakımıyla dünyadaki en yüksek sınır geçiş noktası özelliğini de taşıyor.

192 metrelik asma köprü

Hunza’nın Gojal kasabasında yer alan Hüseyni Asma Köprüsü, dünyanın en tehlikeli asma köprüleri arasında gösteriliyor.

Uzunluğu 192 metre olan asma köprü, yöre halkının Hunza Nehri’ni güvenli şekilde geçmesi için yapılmış olsa da turistik bir noktaya dönüştürülmüş.

Geçen yıl bir kişinin nehre düşerek ölmesinin ardından kapatılan ve restorasyon çalışmaları sonrası yeniden açılan köprü, maceraperestlerin uğrak noktalarından.

Bu yıl 1 milyonun üzerinde turist bekleniyor

Gilgit-Baltistan Bilgi Teknolojisi Sekreteri Zamir Abbas, her yıl yüz binlerce turistin bölgeye geldiğine işaret ederek, “2021’de 819 bin ve 2022’de 913 binin üzerinde yerli turisti ağırladık. 2023’te ise turist sayısının 1 milyonu geçmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Abbas, yurt dışından gelen yabancı turist sayısının düşük olduğuna dikkati çekerek, “2022’de 12 bin 140 yabancı turist Gilgit-Baltistan’ı ziyaret etti. Bu sayıyı artırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Abbas, Hunza’da 320, Skardu’da 255 ve Gilgit’te 151 otel olduğuna işaret ederek, tüm bölgede toplam otel sayısının 1026 olduğuna ve bu sayının yeni otellerle artacağına dikkati çekti.